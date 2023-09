Immondizia accanto ai cassonetti, cattivo odore ed escrementi: la rivolta di via Giampaolo Orsini

Sacchetti luridi abbandonati accanto ai cassonetti "a chiavetta" della raccolta differenziata. E poi escrementi di cani a macchia di leopardo, come le chiazze maleodoranti da schivare, perchè mai pulite. Eppure siamo a due passi dal centro, dal salotto della città, segnato anche dalla (caotica) movida di ogni sera.

Così la gente di via Giampaolo Orsini, in questo caso nel tratto fra piazza Ferrucci e via di Ricorboli, denunciano l’incuria del marciapiede, dove camminare è diventato una gimkana fra sporcizia e mancanza di pulizia.