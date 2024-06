Imbrattano muri della scuola Giotto. Denunciati due minori di 16 e 17 anni. Rischiano fino a mille euro di multa

Due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati denunciati dalla polizia con l’accusa di imbrattamento dei muri della scuola Giotto in via Landucci. A dare l’allarme sono stati i residenti che, intorno alle 3 di mercoledì notte, avrebbero visto due giovani all’opera con della vernice rossa sui muri dell’edificio scolastico della zona. Il duo, secondo quanto ricostruito al momento dagli agenti, si sarebbe poi spostato a piedi verso viale Mazzini, dove è stata fermato da una volante della Questura. I poliziotti hanno subito sequestrato ad uno la bomboletta spray verosimilmente utilizzata per la bravata. I ragazzi rischiano una multa da 300 a 1000 euro, che può arrivare però fino a 10mila in specifici casi di recidiva.