Tre anni per ottenere 6 pali della luce sul Passo della Consuma. “Via Poggio Tesoro illuminata: un sogno realizzato”

Consuma (Firenze), 16 febbraio 2025 - C’è voluto l’arrivo della prima vera neve della stagione per mettere ancora più in risalto la bellezza di questo progetto in questo luogo incantato che è il Passo della Consuma. Finalmente, via Poggio Tesoro, un grazioso tratto di strada immerso nella natura nel pieno centro del Passo della Consuma tra le province di Firenze e Arezzo, vede la luce dopo tanti anni di buio. A gennaio 2025 sono stati impiantati dal Comune di Montemignaio sei pali per l’illuminazione della strada, dai numeri dal 73 al 93, dove possiedono la loro prima o seconda casa numerose famiglie (alcune di loro sono residenti) e che, per molto tempo, hanno dovuto subire il fatto di essere considerati cittadini di serie B.

Questa amministrazione nella persona del sindaco Roberto Pertichini ha, invece, voluto e creduto nell’iniziativa popolare di illuminare tutta la strada grazie all’impegno incessante del suo promotore, Luca Mazzoncini che, insieme a molti altri, proprio su quella strada possiede la sua abitazione. Tutto è cominciato nei primi giorni del maggio 2022 quando Mazzoncini contattò per la prima volta l’Ufficio Tecnico del Comune di Montemignaio nella persona dell’ingegner Lorenzo Angioloni, chiedendo informazioni su quale iter si dovesse seguire per ottenere l’illuminazione di quel tratto di 200 metri di strada interna, dove talvolta pure lo spazzaneve fa fatica a passare. Dopodiché Mazzoncini ha domandato a tutti gli abitanti della via se fossero d’accordo, spingendo molto soprattutto sulla questione della sicurezza, abitandovi in quel luogo anche bambini e persone anziane. L’ingegner Angioloni fu molto chiaro sin da subito, dicendo che i tempi sarebbero stati molto lunghi per una questione di disponibilità dei soldi erogati dalla Regione Toscana ai vari Comuni.

Il 4 giugno 2022 arriva un messaggio dall’assessore Mugnaini, il quale comunica che il consiglio comunale aveva approvato la richiesta, pertanto da quel momento si sarebbero attivati nel reperire i fondi per poter portare avanti i lavori. “Malgrado il tempo scorresse inesorabile e man mano che i mesi passavano in molti residenti si insinuasse il dubbio che alla fine questi lavori non sarebbero mai stati realizzati, un bel giorno di dicembre 2024 arriva l’ordinanza comunale dell’inizio lavori per l’installazione di 6 pali sulla nostra via e dopo appena una settimana si sono presentati operai e tecnici ad installarli – racconta ancora Mazzoncini -. Abbiamo dovuto aspettare ancora la fine di gennaio 2025 per vedere accese le luci avendo dovuto il Comune cercare un nuovo fornitore di energia elettrica con il quale stipulare un nuovo contratto. Dopo tre anni di impegno finalmente ce l’abbiamo fatta e questo, seppur per molti possa sembrare una piccola cosa, rappresenta per noi un grandissimo risultato e la dimostrazione che quando le amministrazioni comunali funzionano e ascoltano le esigenze dei propri cittadini alla fine le opere pubbliche si fanno, non con le chiacchiere ma con i fatti. Grazie a tutta l’amministrazione di Montemignaio, agli operai ed elettricisti, ed in particolare all’assessore Mugnaini e all’ingegner Angioloni per aver creduto in noi e per aver fatto diventare reale, un nostro piccolo, grande, sogno”. Maurizio Costanzo