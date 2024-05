Ilda Boccassini indagata a Firenze per false informazioni ai pm

Firenze, 7 maggio 2024 – Ilda Boccassini, ex pm di Milano ora in pensione, è indagata a Firenze nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi per false informazioni ai pm.

In particolare l’ex procuratore aggiunto si sarebbe rifiutata di rivelare ai magistrati la fonte che aveva informato il giornalista di Repubblica Giuseppe D’Avanzo dei contenuti del verbale reso dal collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi nel 1994 ai pm di Caltanissetta.

La Boccassini era stata sentita il 14 dicembre 2021. Alla Boccassini è stato recapitato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.