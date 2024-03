Il volo Perugia-Bergamo: "Un’opportunità per le imprese"

"Sono lieto di inaugurare oggi la prima delle tre rotte che partiranno dall’aeroporto di Perugia per la Summer24. Con l’introduzione di nuove rotte, Aeroitalia consolida ulteriormente la sua espansione in Italia, assicurando viaggi più accessibili e sostenibili". A dirlo Gaetano Intrieri, ad di Aeroitalia, in occasione dell’inaugurazione, all’aeroporto internazionale dell’Umbria San Francesco di Assisi, della nuova rotta aerea Aeroitalia Perugia-Bergamo. La presidente dell’Umbria Tesei, dopo aver ricordato "l’importanza di queste iniziative per il tursimo", ha spiegato a sua volta che le relazioni tra Umbria e Lombardia "si stanno implementando", per cui "con il governatore Attilio Fontana stiamo portando avanti sinergie e progetti di interazione con le nostre aziende che operano anche in Lombardia e viceversa. Ci saranno prossimi incontri e lo aspettiamo in Umbria, insieme anche agli assessori dedicati ad alcuni settori, tra cui quello dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture".