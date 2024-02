Il viaggio di un attore fra aneddoti e confessioni

Il sipario del Teatro di Cestello si alzerà oggi alle 20,45 e domani alle 16,45, su “Il costruttore di valigie”, suggestivo spettacolo nato dal sodalizio tra Marco Predieri e Francesca Nunzi, giunto al suo terzo anno di repliche in giro per l’Italia. E’ un brillante, poetico, intimo e colorato gioco teatrale, dove un attore si confessa svelando aneddoti curiosi, qualche dietro le quinte, e tracciando un originale parallelo con il suo più amato alter ego, quel Cyrano de Bergerac che Predieri ha più volte incontrato e interpretato, intrecciando la vicenda umana del celebre guascone con la propria e con quelle di altri immortali protagonisti, letterari o reali, delle assi del palcoscenico.

L’attore prende per mano il pubblico in questo viaggio, che idealmente parte dal suo camerino, dove conserva tante valigie piene o da riempire e altrettante storie raccontate o da raccontate, conducendolo in un percorso fantastico, avvincente, ricco di incontri, immagini e suggestioni, che compaiono e scompaiono da quinte e sipari, interagiscono, “disturbano” e divertono nella regia di Francesca Nunzi. A coadiuvare il protagonista il giovanissimo talento, rivelazione del palco e della tv, Giorgio Andolfatto. Lo spettacolo sostituisce in programma “Sempre fiori, mai un fioraio” di Pino Strabioli, rinviato a nuova stagione per sovrappostisi impegni televisivi dell’artista.

