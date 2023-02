Il vermouth agricolo che profuma di Valdisieve

Tre donne per un nuovo testimonial della Valdisieve. Un vermouth, il primo prodotto nel comprensorio con dieci erbe spontanee e frutto di uno studio che - come dicono le creatrici del prodotto - non è stato condotto tanto ai fini della vendita, quanto piuttosto alla rappresentazione delle caratteristiche del territorio. Il Vermouth agricolo delle colline di Firenze è realizzato con chardonnay biologico e dieci erbe spontanee. ‘Bouchet’ è stato creato da tre donne: Faye Lottero, vignaiola e mente del progetto, Priscilla Occhipinti, maestra distillatrice, e Mara Fiesolani, botanica e presidente dell’associazione Il Paese sulla Collina dedicata a Nara Cerrini. "Agricolo, artigianale, bio e toscano - dicono Lottero, Occhipinti e Fiesolani -, color giallo dorato, con piacevoli profumi di scorza d’arancia, fiori, mela cotogna, crema di limone, salvia. Leggermente dolce al primo impatto, ma con un bel finale salino, secco e amaro allo stesso tempo. L’idea è di aver creato non tanto un prodotto vero e proprio, quanto una sorta di ‘rappresentante’ del territorio. "Per questo - dicono le tre creatrici - abbiamo lavorato su una ricerca minuziosa delle erbe della Valdisieve, che si è concentrata nei campi della Fattoria Lavacchio".

Leonardo Bartoletti