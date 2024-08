Il verbale per la lettera H: "La sanzione? Era legittima. L’area era scarico-carico merci"

Sul caso della coppia di Trapani multata in via Nazionale per aver parcheggiato davanti al cartello di divieto di sosta, ad eccezione del contrassegno H, la Municipale precisa che la multa era legittima. "L’auto – spiega in una nota – ha parcheggiato in un posto carico e scarico merci massimo 30 minuti riservato a un hotel (da cui la lettera H). La pattuglia è intervenuta su chiamata dell’hotel". La coppia sostiene invece di aver scambiato la H come area dedicata al parcheggio per disabili di cui la loro auto era dotata. Ma i vigili, al momento della sanzione, non hanno voluto sentire ragioni.