Il venerdì è per i bimbi. Tutto gratuito

Cavalieri valorosi, dame in difficoltà, uomini e donne dotati di poteri magici e persino mostri e creature fantastiche. Tutto questo nei laboratori “C’era una volta… il venerdì a Palazzo Davanzati” a cui, a partire dal 25 ottobre, potranno partecipare gratuitamente i bambini dai 6 ai 12 anni al museo di Palazzo Davanzati (via Porta Rossa, 13). L’iniziativa prevede incontri mensili che si terranno fino a dicembre. Il venerdì pomeriggio, una volta al mese, il museo accoglierà piccoli gruppi per un percorso guidato nelle sale, seguito da un’attività creativa. Il programma prevede tre appuntamenti, ognuno destinato a un gruppo di massimo dieci partecipanti. Le attività si svolgeranno il venerdì pomeriggio a partire dalle 16.15 e avranno una durata di circa due ore. La partecipazione è gratuita, così come l’ingresso al museo per i bambini.