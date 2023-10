Il Valdarno sta "Aspettando Autumnia". Oggi visita in due aziende agricole

Nelle iniziative che fanno parte della rassegna "Aspettando Autumnia", in attesa del festival dell’alimentazione, agricoltura e ambiente in programma dal 10 al 12 novembre, oggi sarà la "Giornata delle aziende agricole aperte" con visite gratuite in due aziende del territorio.

Il "Podere Casa al Bosco" apre le sue porte e racconta la storia della famiglia che ha creato e gestito l’azienda.

Si parte dalla grotta di stagionatura dei formaggi per proseguire successivamente con un tour della fattoria con gli animali che la abitano.

Alle 15 invece è la volta dei terreni dell’azienda biologica "Il Poderaccio", con una passeggiata durante la quale verrà spiegata ai partecipanti la filosofia dell’impresa strettamente connessa e influenzata dai temi della sostenibilità e della cura dell’ambiente.

È anche l’occasione per salutare i capretti Gin e Timo, che sono tanto amati da grandi e piccoli. La visita dura complessivamente un’ora.

Intanto in piazza Marsilio Ficino a Figline Valdarno per tutto il giorno c’è il mercato straordinario, apertura che sostituisce quella dello scorso 5 settembre, quando l’appuntamento fu sospeso per lasciare il posto alla festa del Perdono.