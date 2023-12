Il turismo cambia veste. Le aziende fanno squadra per valorizzare la zona

Una serie di Open Day previsti sul territorio rivolti ad operatori turistici, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, ristoranti, tour operator, produttori locali di artigianato ed aziende. A Pontassieve l’appuntamento si è tenuto in Sala del Consiglio Comunale ed ha interessato tutte le realtà dei Comuni dell’area, da Pontassieve a Figline-Incisa, fino a Rignano sull’Arno, Reggello, Londa, Pelago e Rufina. La riunione è stata finalizzata ad acquisire nuovi strumenti e know how necessari per creare prodotti turistici e modalità di promozione e commercializzazione del territorio e dei suoi prodotti d’eccellenza. L’Ambito Turistico Firenze e Area Fiorentina comprende diciotto comuni posizionati intorno a Firenze. Anche per l’area fiorentina i comuni coinvolti hanno sottoscritto una convenzione con l’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, con la quale vengono riconosciuti strumenti di raccordo delle politiche di gestione delle destinazioni.