Il trionfo dello swing. Torna Pinocchio live Jazz

di Giovanni Ballerini

Quasi 30 edizioni all’insegna del jazz più innovativo e attuale per il Pinocchio Live Jazz, che sabato inaugura la sua ventinovesima rassegna idealmente dedicata al genio di Dexter Gordon, il grande sassofonista della West Coast americana, del quale si celebrano quest’anno i cento anni dalla nascita. In sintonia con lo spirito comunicativo e creativo del sassofonista di Los Angeles scomparso nel 1990, sarà a swingin’ affair: una questione di swing accomunerà in qualche modo il mood, l’atteggiamento frontale e aperto al confronto dei gruppi che animeranno i concerti che, da oggi al 16 dicembre, si esiberanno nello spazio dell’Associazione Vie Nuove A.P.S. di viale Giannotti. L’apertura di stagione vede sabato alle 21.45 il multiforme e visionario estro del trombonista, compositore e direttore d’orchestra veneto Mauro Ottolini, che da diversi anni mancava dal palco del Pinocchio. Per lui "il jazz è contaminazione, movimento di individui provenienti da parti diverse del mondo che hanno dato vita ad una combinazione magica" e lo ribadisce in ogni sua avventura fra le note. Il musicista, classe 1972, di Bussolengo, che nel 2012 si aggiudicò il premio della critica nazionale Top Jazz come "miglior musicista jazz italiano", torna a Firenze con un nuovo stravagante progetto in trio, che ha voluto intitolare ’In quell’angolo di Strada’, per sottolineare l’anima stradaiola, fuori dagli schemi, la vulcanica energia di questa formazione che vede Thomas Sinigaglia alla fisarmonica e Marco Bianchi alla chitarra classica. Con loro "Otto" sviluppa un magico interplay e anche a Firenze, fra improvvisazioni e standard, farà ripercorrere al pubblico quasi un secolo di storia del jazz, fra tradizione italiana, blues, gipsy, rumbe esotiche, melodie e canzoni di Ellington, Fats Waller, Amalia Rodriguez, Tom Waits, Don Cherry e Nino Rota.

Di grande appeal anche i prossimi appuntamenti del Pinocchio Live Jazz, che sabato 11 novembre vedrà il sassofonista britannico Alex Hitchcock ospite del quartetto di Michelangelo Scandroglio giovedì 16 novembre Fabrizio Bosso si avventurerà sulle orme di Stevie Wonder, mentre sabato 25 novembre salirà alla ribalta un quartetto dei giovanissimi talenti guidati dal sax di Lorenzo Simoni. E, siamo solo all’inizio di una stagione che si annuncia davvero swingante.