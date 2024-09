Il trasporto pubblico cambia passo. Quattro nuove corse per gli studenti

di Pier Francesco Nesti

Quattro nuove corse di Autolinee Toscane da Campi a Sesto (una per l’entrata a scuola e tre per l’uscita) per gli studenti che frequentano il liceo Agnoletti, ma anche per i cittadini che hanno necessità di spostarsi con i mezzi pubblici. Con un’ulteriore novità non di poco conto, ovvero che per la prima volta due di queste, una la mattina e l’altra al termine delle lezioni, passeranno anche da Signa. A presentare la novità sono stati il vice-sindaco e l’assessore alla mobilità del Comune di Campi, Federica Petti e Daniele Matteini, e l’assessore all’istruzione del Comune di Signa, Marcello Quaresima. Un progetto sperimentale, totalmente a carico delle due amministrazioni per una spesa di 25.000 euro (75% Campi, 25% Signa).

"Un impegno importante – hanno sottolineato i tre amministratori -, il frutto della collaborazione e della condivisione degli obiettivi fra i due Comuni che stanno lavorando insieme per risolvere quei problemi che possono generarsi con l’inizio del nuovo anno scolastico. Ci teniamo fra l’altro a ribadire che non si tratta di una ‘navetta’, ma di un servizio di cui possono usufruire tutti i cittadini. A dicembre faremo le nostre valutazioni e potremo capire se ci saranno le condizioni per prolungarlo fino alla conclusione della scuola".

Trovata una soluzione, a tal proposito, per gli studenti del liceo Agnoletti che dovranno frequentare l’anno a Sesto: una classe, la meno numerosa (25 persone) resterà a Campi alla Garibaldi, le altre due (59 in tutto) saranno suddivise fra l’auditorium del liceo stesso e il Cnr, all’interno del Polo scientifico, in attesa che a metà ottobre, almeno secondo quanto ipotizzato, i prefabbricati all’esterno della scuola sestese possano essere definitivamente installati. Ma, soprattutto, in attesa che nel 2025, secondo quanto riferito dagli assessori campigiani, i lavori di adeguamento sismico alla succursale di Campi possano dirsi conclusi.