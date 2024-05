Il Tornabuoni Hotel cresce ancora con la Butterfly Terrace. Vista mozzafiato sulla città

Inaugurata la Butterfly Terrace de Il Tornabuoni Hotel, alla presenza di Gabriele Burgio, presidente e addi Alpitour World, e di Paolo Terrinoni ad VOIhotels (insieme nella foto). VRetreats, brand di hôtellerie di VOIhotels dedicato agli amanti dell’arte, della storia e della cultura made in Italy, da settembre 2023 racchiude nella propria esclusiva collezione anche l’hotel cinque stelle Il Tornabuoni. Già parte di The Unbound Collection by Hyatt, l’hotel si trova in uno degli edifici più antichi di Firenze, simbolo di pregio e fascino sin dal XIII secolo, realizzato dalla famiglia Bombeni e poi passato alla famiglia inglese Minerbetti, discendente dei Becket. Oggi il suo stile rievoca il Rinascimento e al suo interno si respira ancora l’arte di suoi ospiti: Henry James, John Steinbeck, l’attore Fredric March, Lord Spencer, la famiglia Agnelli, Barbara Bush, solo per citarne alcuni. Ha 26 camere e 36 suite che si ispirano al periodo rinascimentale, dando vita a un esclusivo design, a metà strada tra antico e moderno, curato dall’interior designer Andrea Auletta. Al piano terra il ristorante Il Magnifico celebra i sapori straordinari della tradizione gastronomica toscana, il tutto affidato alle sapienti mani di Simone Tarchi, che da ottobre 2023 ricopre il ruolo di Executive Chef.

Maurizio Costanzo