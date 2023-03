Il tesoro dell’antiquario Pratesi raccoglie 4,2 milioni da Sotheby’s

L’asta di Sotheby’s a Milano della collezione del celebre antiquario fiorentino Giovanni Pratesi ha raggiunto i 4,2 milioni di euro, superando la stima di 2,4-3,5 milioni. Tutti i 168 lotti, che comprendono sculture e dipinti dal XVI al XIX secolo, appartenevano alla galleria Pratesi situata in via Maggio. Top lot una coppia di piedistalli romani, probabilmente datati al XIX secolo: è stata contesa da cinque offerenti prima di essere venduta per 381.000 euro, 38 volte la sua stima massima pre-vendita (6.000-10.000 euro).

Tre quarti dei lotti del catalogo ’The Florentine Eye’ hanno trovato acquirenti (127168), con la metà dei lotti è stata venduta a prezzi superiori alle stime massime. Si è registrata una partecipazione globale con offerenti provenienti da Europa (tra cui Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Belgio e Austria), Asia (Taiwan, Giappone, Indonesia, Hong Kong e Cina), Nord America e Australia. Un quarto dei lotti è stato acquistato da compratori che non avevano mai acquistato da Sotheby’s. Tra le aggiudicazioni figurano una coppia di urne italiane XVIXVII secolo (342,900 euro) e una coppia di piani in commesso di pietre vulcaniche su sostegni in legno intagliato, dipinto e dorato, risalenti all’ultimo quarto del XVIII secolo e attribuiti a Mattia Valenziani (330,200 euro).