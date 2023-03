Il supermercato Coop di piazza Leopoldo riapre tutto rinnovato

Il punto vendita di Piazza Leopoldo, a Firenze, riapre alle vendite da stamani alle 7.30. La presentazione in anteprima del punto vendita, con il simbolico taglio del nastro, si è tenuta ieri alla presenza di Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, di Giovanni Bettarini, assessore al commercio del Comune, e di Viviana Quaglia, presidente della Sezione soci Coop Firenze nord ovest.

Nell’attesa dell’apertura ufficiale, tanto l’entusiasmo e la curiosità dei soci e clienti che, in questi mesi, hanno visto il punto vendita trasformarsi giorno dopo giorno e che, da oggi, potranno fare la spesa in un negozio dal volto nuovo.

"L’intervento di ristrutturazione ci ha impegnato per qualche mese – ha detto la presidente del Consiglio di sorveglianza Mori – Voglio ringraziare i soci e clienti che ci hanno confermato la loro fiducia, continuando a frequentarci anche durante i lavori; ringrazio anche tutte le lavoratrici e i lavoratori del punto vendita che, con il loro impegno quotidiano, hanno garantito le attività di vendita durante la ristrutturazione: a tutti loro e al direttore va il mio augurio di buon lavoro".

Per l’assessore Bettarini siamno in presenza di "in punto vendita rinnovato, rispettoso dell’ambiente ed efficiente: ringraziamo Unicoop Firenze per l’impegno verso la riqualificazione dei propri punti vendita. L’intervento fatto sul Coop.fi di Piazza Leopoldo lo rende, oggi, un luogo migliore per chi lo frequenta e per chi ci lavora, con un effetto positivo anche sulla crescita del numero dei lavoratori".

Per i primi giorni dopo la riapertura, il punto vendita di piazza Leopoldo propone a soci e clienti anche alcune offerte e proposte speciali.