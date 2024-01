Il sindaco santo torna all’Isolotto. Fino al 27 gennaio in BiblioteCanova la mostra fotografica su Giorgio La Pira

Arriva nel Quartiere 4 la mostra fotografica per raccontare la prima volta da sindaco di Firenze Giorgio La Pira. L’inaugurazione ieri alla BiblioteCaNova di via Chiusi alla presenza del sindaco Dario Nardella, del presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, della presidente della Fondazione Giorgio La Pira Patrizia Giunti, del professor Francesco Gurrieri. La mostra è curata dal professor Pier Luigi Ballini, dalla Fondazione Giorgio La Pira e da Mauro Pagliai Editore, in collaborazione con il Quartiere 4 e con il patrocinio di Ordine Architetti Firenze e di Fondazione Architetti Firenze. Sarà visitabile fino al 27 gennaio, negli orari di apertura di BiblioteCaNova Isolotto: lunedì 14–19, martedì, mercoledì e venerdì 9–19, giovedì 9–23, sabato 10–19.