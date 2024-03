Il Siena segna al 95’. E finisce a spintoni

Questi i risultati del campionato di Eccellenza della 25ª e 29ª giornata.

Girone A

Lanciotto Campi-Sporting Cecina 1-4. Giornata no per il Lanciotto che non riesce a contenere un Cecina scatenato. Aprono le danze Pallecchi, Skerma e Sturati. Poi Cecchi su rigore segna il gol per i campigiani che prima con Esposito avevano colpito la traversa. Il gol del poker finale è di Schweizer

Girone B

Firenze Ovest-Scandicci 0-2 (sabato). Con una rete per tempo lo Scandicci supera l’Ovest con un rigore di Del Pela al 31’ e all’86 con Vezzi in contropiede (prima aveva colpito la traversa). A fine gara comunicato del Firenze Ovest che recrimina per un paio di interventi da rigore non concessi dall’arbitro esordiente, richiamando gli organi preposti a una maggiore attenzione nelle designazioni per partite delicate nella parte finale del campionato.

Lastrigiana-Rondinella 1-2 (sabato). Nello scontro salvezza vince la Rondinella che segna al 65’ con Rosi su assist di Mazzolli e raddoppia al 76’ con Travaglini su imbeccata di Petri. La Lastrigiana all’80’ riapre con Palaj di testa, ma la Rondine controlla bene fino al termine. Allo scadere l’ottimo portiere Lavorini nega il gol a Cragno.

Siena-Signa 1-1. Per 90 minuti il Signa ha messo all’angolo la capolista. Dopo il gol di Cellai (43’), il Siena agguanta il pari al 95’ con Ricciardo, gol contestato dai fiorentini per un presunto fallo di mano. Espulso Bezzini per proteste. Capochiani (Signa) portato all’ospedale dicono dalla società "per traumi causati per un cazzotto sferrato da un tesserato della panchina".

Fortis-Colligiana 0-1. Il gol di Calamassi piega una volenterosa Fortis.

Val. Mazzola-Audax Rufina 0-0. Gli attacchi con polveri bagnate.

Sinalunghese-Pontassieve 0-0. Per il fanalino di coda un punto positivo.

G. Puleri