Il senso della vita e le emozioni

I diversi momenti che si succedono nella esistenza come l’amore, la capacità di affrontare e superare gli eventi difficili, la capacità di godere della propria realizzazione e di ottenere il meglio da ciò che abbiamo avuto a disposizione, ci regalano attimi di dolore e di vera felicità. Nonostante la battaglia in tutte le circostanze tra i pensieri logici e razionali e pensieri emotivi, non bisogna mai sprecare gli istanti di gioia che ci regala la vita, circostanze uniche che devono essere godute e non bloccate dalla paura di stare male. Il poeta Edgar Lee Master ha scritto in una poesia le occasioni che lui considera perdute durante la vita: "L’amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno; il dolore bussò alla mia porta e io ebbi paura; l’ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti. Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita….una vita senza senso è una barca che anela al mare eppure lo teme".

Tutte le paure espresse dal poeta possono rendere l’esistenza vuota. E’ sprecata la vita nell’amore che non si è saputo dare, nella egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e

che evitandoci un dispiacere ci ha fatto mancare la felicità. Cercare un senso nella vita è difficile senza l’ emozione dell’amore. Il vero amore è la forza di accettare tutto ciò che è, che è stato, che sarà o non sarà. La razionalità sempre più diffusa nella nostra società, nelle nostre relazioni più intime ci impedisce di godere della bellezza di una vita, di gustarne i momenti più belli che la compongono. Viviamo travolti dagli aspetti problematici dell’esistenza espressione del conflitto tra razionalità e una realtà senza coscienza. Il compito fondamentale di ognuno di noi è quello di superare la scissione tra il pessimismo della ragione e l’ottimismo del cuore, tra pensieri materiali e quelli confinati all’intimo dialogo con la propria anima. I valori più importanti della vita affondano le proprie radici nel cuore, anche se essi hanno bisogno della ragione per essere rispettati.

Difficili le scelte che cercano di unire mente e cuore, che conducono ad una modalità di pensiero completamente nuova come tutte le sintesi tra opposti. Fare la scelta giusta non è facile. Ma nulla resta per sempre.