Il romanzo della Bibbia. Puntata in Duomo a Siena

Un capitolo senese, per "Il grande romanzo della Bibbia" di Aldo Cazzullo. Un capitolo di storie scolpite nel marmo. La trasmissione televisiva di La7 "Una Giornata Particolare" fa infatti tappa dentro il Duomo di Siena per l’ultimo appuntamento del ciclo dedicato alle storie bibliche. E proprio sulle orme di queste narrazioni eterne, Cazzullo raggiunge il meraviglioso complesso della Cattedrale senese, con il suo pavimento composto da tarsie e racconti.

"Possiamo mostrare il meraviglioso pavimento del Duomo di Siena – ha detto il giornalista ai microfoni di RadioToscana – dove è raccontata tutta la Bibbia, compresi episodi meno noti, come quelli di Assalonne e Giuditta. Sono storie meravigliose, all’interno di una cattedrale fantastica.

Mostreremo ovviamente anche anche la Maestà di Duccio di Buoninsegna, la scalinata dove cadde Santa Caterina, il Facciatone. Avremo inoltre un focus di approfondimento sulle grandi donne della Bibbia, tra cui proprio Giuditta, che salva il popolo e libera la sua città seducendo e decapitando Oloferne. Sono sempre le donne che salvano gli uomini".

Nel corso della puntata, che andrà in onda domani in prima serata, ci saranno anche i contributi di ospiti importanti: il cardinale Gianfranco Ravasi, con l’interpretazione dei passaggi più importanti della Bibbia; Corrado Augias, sul mistero dei Templari; Edith Bruck, sull’olocausto e le leggi razziali; Lucia Annibali, sulla violenza contro le donne; e Jacopo Veneziani, sulle opere d’arte ispirate a Giuditta e Oloferne.

"Noi abbiamo naturalmente messo a disposizione le parti di pavimento che riguardano la trasmissione – commenta il professor Giovanni Minnucci, rettore dell’Opera della Metropolitana di Siena – e che sono quelle che di solito si vedono meno, come le storie bibliche di Assalonne e di Giuditta. Abbiamo consentito di guardarle, riprenderle, filmarle anche con l’utilizzo del drone. È una cosa importante, non solo per la trasmissione in quanto tale, ma anche come ritorno di immagine della città. Questo pavimento anche nelle tarsie che si vedono meno è molto significativo. Va guardato, e studiato, come un libro. Siamo contenti che una trasmissione così importante abbia scelto anche la nostra cattedrale per raccontare la Bibbia".

Un altro capitolo magico del viaggio di Aldo Cazzullo che rende omaggio alla Cattedrale di Siena e alla Toscana più in generale.