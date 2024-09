Il ricordo dei caduti Usa a 80 anni dalla fine della guerra

Firenze, 24 settembre 2024 - Cittadini italiani e americani insieme per onorare i caduti della II guerra mondiale. Per questa cerimonia, sarà la prima assoluta in Italia, è stato scelto il cimitero Americano di Firenze. L’obiettivo è onorare l’80° anniversario della campagna d’Italia. L’appuntamento è per mercoledì 2 ottobre alle 11 per una cerimonia solenne organizzata dall’associazione ‘Be the Difference - Never Again’, in collaborazione con l'American Battle Monuments Commission e il Consolato Generale degli Stati Uniti di Firenze. Sarà un tributo ai caduti americani che riposano in questo luogo sacro.

I partecipanti saranno accanto alla lapide di un militare, creando un momento di riflessione toccante. Ognuno dei presenti riceverà il nome di un militare specifico e gli verrà chiesto di onorare il suo sacrificio stando accanto alla sua tomba, un gesto pensato per creare un ponte tra il passato e il presente. L’evento di Firenze, unico nel suo genere è stato progettato per essere un modello per le future cerimonie in tutto il mondo e, nella volontà degli organizzatori, l’obiettivo è farlo diventare un appuntamento annuale.

Saranno presenti la Console generale degli Stati Uniti a Firenze, Daniela Ballard, Eryth Zecher, Sovrintendente del cimitero americano di Firenze, Elizabeth Bettina, Fondatrice di Be the Difference - Never Again, rappresentanti delle istituzioni. Sono stati invitati anche studenti delle scuole italiane, e una rappresentanza degli studenti americani all’estero. Sarà un tributo vivente, una cerimonia unica nel suo genere. Il cimitero americano di Firenze è l'ultimo luogo di riposo di 4.402 soldati e un memoriale per 1.409 dispersi in azione della Campagna d’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. L'evento offrirà ai partecipanti, molti dei quali saranno studenti, l'opportunità di riflettere sulle storie personali dei giovani uomini e donne che hanno compiuto l'estremo sacrificio per liberare il nostro paese. Per confermare la partecipazione e ricevere ulteriori dettagli logistici. Link RSVP: https://forms.office.com/r/npTBPcSJU5

Fabrizio Morviducci