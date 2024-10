Il rebus Scudo Verde. Un altro round in consiglio

FIRENZE

"Appreso che da inizio 2025 prenderà avvio lo scudo verde, quale sistema di gestione sarà in vigore (quali divieti entreranno in vigore, se vi saranno eventuali deroghe), e quando verrà data una comunicazione completa alla cittadinanza su tempi e modi dell’entrata in vigore di questo provvedimento".

L’operazione di accerchiamento alla giunta guidata dalla sindaca Sara Funaro è ormai evidente. Piovono question time sullo scudo verde. Da destra a sinistra. Oggi in consiglio comunale approda quello di Cecilia Del Re, leader di Firenze Democratica - in pressing per chiarire se il sistema di gestione è "quello previsto dal Pums" - dopo quello presentato lo scorso lunedì da Massimo Sabatini della Lista Schmidt. L’ex assessora chiede chiarimenti sul sistema di gestione la cui entrata in vigore è prevista "per l’inizio del 2025". Come evidenziato dall’assessore Giorgio, in risposta al questito di Sabatini. Il tema è delicato, oltre che sentito dalla cittadinanza.

Ma si naviga a vista: manca il via libera dal Mit e i tempi dei 30 giorni di pre-esercizio sono incerti per la messa in moto delle 78 porte telematiche chiamate al monitoraggio - e non sanzionare con nuovi divieti - dei livelli di emissione delle auto in circolazione. Specie le più inquinanti.