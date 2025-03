Il rapporto fra sport e vita . Una sorgente di benessere

La nostra classe è rimasta sbalordita quando ha scoperto che, secondo alcuni studi, in Italia il 38% delle persone non pratica sport né attività fisica, sebbene da anni i medici avvertano così ci si esponga ad un maggior rischio di malattie gravi, come ad esempio il diabete di tipo 2, perché lo sport aumenta la resistenza delle ossa, dei muscoli ed anche le difese immunitarie.

Scientificamente parlando, esso è evidentemente una sorgente di benessere fisico, ma lo è anche a livello mentale: infatti, è altrettanto confermato dalla scienza che lo stress possa essere diminuito grazie al movimento. Mens sana in corpore sano dicevano gli antichi, che avevano capito l’importanza dell’attività fisica e che avevano creato già in Grecia le Olimpiadi, i giochi sacri della città di Olimpia in onore del dio Zeus, dove gli sportivi gareggiavano al lancio del disco, del giavellotto ed altre competizioni, con lo scopo di divertirsi e divertire e, nel frattempo, farsi del bene.

Le moderne Olimpiadi sono ancora l’evento più importante per discipline di ogni genere, come nuoto, atletica, pugilato, pallavolo… a queste si sono aggiunte le Paralimpiadi, ovvero i giochi olimpici per persone con disabilità fisiche, che rappresentano una grande. Dalla terribile esperienza del Covid più che mai abbiamo imparato che lo sport non è assolutamente un optional, ma un’esigenza importante; la pandemia ha avuto un forte impatto sulle nostre vite e secondo gli studi dell’OMS da quel triste periodo è addirittura peggiorata la percentuale di bambini in sovrappeso e obesi. Tutti i dati quindi ci portano a pensare che sia vitale praticare uno sport, ma questo può assumere anche un’altra forma, non deve essere un obbligo: Agassi, il famoso ex tennista, ha raccontato che da ragazzino suo padre gli imponeva a tutti i costi a diventare un campione, arrivando addirittura a fargli odiare il tennis; è fondamentale allora che lo sport sia e rimanga un aspetto positivo all’interno della nostra vita, e non una costrizione dettata da qualcuno.

Quindi, volendo riassumere il nostro pensiero, possiamo dire di aver capito che lo sport è una vera e propria fonte di benessere perché oltre ad essere un toccasana dal punto di vista fisico, aumenta l’autostima, la fiducia in sé stessi e, se se ne pratica uno di squadra, migliora la nostra empatia e la socialità. Cerchiamo di convincere più persone possibili a fare attività fisica, perché fare sport fa bene a tutto e a tutti.