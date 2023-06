Il Prosperius compie 50 anni Diagnostica, riabilitazione e chirurgia nello storico istituto fiorentino

Il Prosperius compie 50 anni. L’istituto è stato fondato dal professor Mario Bigazzi nel 1973 e si è sviluppato in varie branche dalla diagnostica alla riabilitazione al ricovero e alla chirurgia. Nel 2018 le tre sedi storiche di viale fratelli Rosselli via Masaccio e Villa Cherubini sono stati riunificate nella nuova sede di via San Domenico. Attualmente l’attività è portata avanti dalla figlia Benedetta, radiologa e direttore generale. La struttura è convenzionata con il sistema sanitario nazionale per le degenze extra ospedaliere per diagnosi e riabilitazione e svolge attività chirurgica a Villa Cherubini.