Il primo incontro sulle modifiche al porta a porta

Parte stasera da Compiobbi (ore 21 Circolo La Pace) il ciclo di tre incontri pubblici per ricordare le modifiche del servizio ‘porta a porta’ nel 2025 che, come già anticipato, vedrà la cancellazione del terzo conferimento settimanale dell’organico del sabato. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale e da Alia Multiutility, che sarà presente con i propri tecnici. "La raccolta dei rifiuti - spiega l’assessore all’Ambiente Andrea Cammelli- necessita di una riflessione nel breve e nel medio-lungo periodo e questi incontri sono un’importante occasione per i cittadini di ricevere informazioni

e porre domande. Per questo invitiamo a partecipare". I successivi incontri saranno martedì 7 alla Sala del Basolato

di Fiesole e mercoledì 8 alla Casa del Popolo

di Caldine. Inizio

incontri ore 21.