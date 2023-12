Il premio ’Paolo Rossi’ alla Virtus

Alla Virtus Buonconvento, che a Greve in Chianti gestisce la piscina comunale, è andato il premio ’Paolo Rossi’. L’assegnazione è arrivata dopo la richiesta della Città metropolitana ai Comuni di segnalare società che si contraddistinguono nel panorama regionale e nazionale per l’impegno nel mondo sportivo e le attività motorie e sociali svolte a favore delle nuove generazioni A dirsi particolarmente soddisfatto è il consigliere comunale delegato allo Sport di Greve in Chianti Paolo Tepsich. "Lo sport è uno strumento di inclusione sociale di fondamentale importanza per il nostro territorio teso alla coesione del tessuto della nostra comunità. In questo senso la Virtus Buonconvento ha svolto e svolge da anni un ruolo centrale", dice.

Andrea Settefonti