Il poeta Guido Catalano presenta "Cosa fanno le femmine in bagno?" alla Feltrinelli di piazza della Repubblica

Il poeta performer più famoso, l’incantatore di cuori che riempie le piazze e i club di tutta Italia sbarca in Feltrinelli con la sua prima ballata. Oggi (ore 19) nella libreria di piazza della Repubblica arriva Guido Catalano per presentare ’Cosa fanno le femmine in bagno?’ (Feltrinelli). Un racconto in versi intimo e strepitosamente divertente su un giovane uomo che, dal momento della crescita, dell’adolescenza, della vita adulta continua a interrogarsi sui misteri che albergano nel cuore delle donne. Misteri che accompagnano il maschio fino alla vita adulta e iniziamo dalla domanda delle domande: Cosa fanno le femmine in bagno?. Il reading-spettacolo è a ingresso libero.