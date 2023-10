Il piccolo mondo che fa crescere i nostri ragazzi

Ceccuti

Inaugurato il progetto "Un angolo tutto per te", promosso dal Soroptimist Club Firenze con lo scopo di regalare ai ragazzi della Scuola Media Barsanti di Firenze uno spazio verde, intimo e protetto, dove poter assistere a una serie di incontri culturali e riflettere sulle principali tematiche che interessano il loro futuro. A tal proposito sono stati piantumati alcuni alberi nel giardino della scuola ed è stato organizzato un primo incontro con la scrittrice per ragazzi Guagni, il cui volume "Buoni (cattivi) propositi" è stato precedentemente donato dal Soroptimist alle classi aderenti al progetto. Erano circa 120 gli studenti presenti, oltre al preside Marco Menicatti, alla vicepreside Rosa Poidomani, al rappresentante dell’Ufficio scolastico Lorenzo Pierazzi e a diversi rappresentanti delle istituzioni cittadine: l’assessora all’Educazione Sara Funaro, l’assessore all’Ambiente Andrea Giorgio e Mirko Dormentoni, presidente del Quartiere 4. "La piantumazione degli alberi nella Scuola Barsanti – ha spiegato la presidente del Soroptimist Firenze Carlotta Ferrari Lelli - è un contributo alla realizzazione dei propositi portati avanti dal Soroptimist International fin dalla sua origine, nel lontano 1921. A questo incontro culturale ne seguiranno altri, su temi sensibili nella società odierna e in particolare nel mondo dei ragazzi e delle ragazze". A tu per tu con la scrittrice, gli studenti sono stati stimolati a riflessioni e commenti, con domande atte a sollecitare la loro partecipazione su temi come l’amicizia, il cambiamento, l’importanza fondamentale della comunicazione.