"Il Perugino e Firenze", un convegno al Cenacolo del Fuligno

Il Cenacolo del Fuligno in via Faenza, uno dei luoghi d’arte della Direzione Musei della Toscana, in sei giorni dalla riapertura ha accolto più di 1000 visitatori, con una media giornaliera di 174 ingressi. Un vero e proprio boom di presenze che dimostra il grande interesse del pubblico per i piccoli tesori del nostro patrimonio culturale. Tanti turisti, ma anche molti fiorentini, stupiti, sono entrati ad ammirare la scenografica Ultima Cena affrescata da Pietro Perugino alla fine Quattrocento e i numerosi dipinti esposti, che testimoniano la fortuna dello stile "peruginesco" a Firenze e in Italia.

Martedì 14 e mercoledì 15 maggio il Cenacolo del Fuligno sarà sede di un importante convegno scientifico: "Perugino e Firenze. L’artista umbro e la sua attività nella città toscana negli anni fra la Repubblica ed il Principato mediceo", a cura di Nicoletta Baldini, Alberto Felici, Emanuela Grifoni. Alle due giornate di studi partecipano esperti di diverse discipline: storici, storici dell’economia, della scienza, del teatro, della filosofia, oltre a storici dell’arte,