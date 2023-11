"Il Peposo di Impruneta punta al riconoscimento DOP"

Il Peposo punta al DOP: Comune di Impruneta e Ente Festa dell’Uva insieme hanno intrapreso le procedure per ottenere il riconoscimento di "Denominazione di Origine Protetta", con l’obiettivo di tutelare e promuovere la tradizione, la cultura e l’unicità di questo prodotto culinario tutto imprunetino. Il piatto affonda le sue radici nel Medioevo, un periodo in cui i forni alimentati a legna delle fornaci locali erano in piena attività. I quattro rioni imprunetini hanno sempre avuto l’impegno di preservare e valorizzare la millenaria ricetta di questo piatto, che è strettamente legato alla figura di Brunelleschi: pare sia nato come pasto per gli operai che, issati sulla cupola del Duomo, sistemavano le tegole tuttora realizzate a Impruneta. Il procedimento per il DOP è stato annunciato dal sindaco Riccardo Lazzerini e dal presidente dell’Ente Filippo Venturi..