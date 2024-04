Il Pd verso le elezioni. Gli appuntamenti della candidata Sereni

Per la campagna elettorale, Claudia Sereni (nella foto) punta sulle trasformazioni cittadine. Oggi alle 16.30, a Casellina, in piazza Di Vittorio, il tema dell’incontro sarà "Transizione ecologica e sviluppo della città" (urbanistica, transizione ecologica, lavoro), alla presenza di Silvia Viani (ex presidente dell’Istituto nazionale urbanistica che, secondo i rumors, in caso di vittoria di Sereni potrebbe ricevere la delega proprio all’urbanistica). Il fine settimana successivo la candidata del centrosinistra ha fissato altri due incontri: il 4 maggio alle ore 16.30 in piazza Sibilla Aleramo a Badia a Settimo per parlare di "Politiche giovanili e sport" con Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sportcity e di Manager Sportivi Associati, attualmente segretario della Federazione italiana atletica leggera ed ex segretario generale della Lega Pallavolo di serie A. L’ultimo appuntamento domenica 5, sempre alle ore 16.30, in piazza Brunelleschi, a Vingone, avrà come tema "Politica per le famiglie" (scuola, welfare, cultura, sicurezza, associazionismo) e vedrà la presenza di Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena: un Comune modello che ha invertito la curva di denatalità puntando sugli asili gratis. Le iscrizioni per partecipare agli incontri vengono raccolte al numero 350.1988247 o via email a [email protected].