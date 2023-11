"Il Pd incontra Scandicci a Sinistra?. Ma se non esistiamo da giugno ’22"

"Ma di quale Scandicci a Sinistra stiamo parlando?" La domanda, non peregrina, se l’è posta Massimo Dreucci presidente della ex associazione politico culturale Scandicci a Sinistra, dopo l’annuncio delle consultazioni del Pd per varare la coalizione per le amministrative. Oggi, secondo il calendario del segretario Francioli si dovrebbe tenere l’incontro con Scandicci a Sinistra. "Come è noto – ha detto Dreucci – alle ultime elezioni si presentò la lista Scandicci a Sinistra; essa appoggiava la candidatura di Fallani. Ottenemmo più di 900 voti, e un consigliere. Pochi mesi dopo si costituì l’Associazione politica culturale Scandicci a Sinistra". Di quella esperienza politica l’assessore Palomba, espressione della lista è rimasta in giunta per tutto il quinquennio, il consigliere Babazzi però è tornato nel Pd. L’associazione si è sciolta nel giugno ’22. "Chi potrà mai essere presente a quell’incontro? Immagino i dirigenti del Pd si siano confusi e ammettano che a sinistra, dentro il Pd ed al fianco di esso, vi è un vuoto di cui loro stessi sono i primi responsabili".