Il passaporto si fa alle Poste, al via il servizio in provincia di Firenze

Firenze, 19 marzo 2025 - Prende il via anche in Toscana, in alcuni uffici postali della provincia di Firenze, il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti. La novità è stata presentata nell'ufficio postale di via Guido Reni 12 a Pontassieve e sarà disponibile in altre tre sedi della provincia di Firenze: Borgo San Lorenzo, Figline e Barberino Tavarnelle. Grazie ad una a convenzione firmata tra Poste Italiane, ministero dell'Interno e ministero delle Imprese e del made in Italy, residenti e domiciliati possono prenotare un appuntamento in ufficio postale e presentare direttamente allo sportello la documentazione per il passaporto. La novità, partita nei mesi scorsi in numerose città italiane viene quindi estesa progressivamente a tutto il territorio nazionale e, in particolare, da oggi, sulla provincia di Firenze. In totale sono circa 14mila le richieste di passaporto presentate nei 388 uffici postali abilitati delle grandi città in cui è disponibile il servizio e circa 25mila le richieste presentate nei 2.052 uffici postali dei Comuni inclusi nel progetto Polis. Per il sindaco Carlo Boni ""è con grande soddisfazione che accogliamo l'apertura del nuovo servizio di rilascio passaporti presso lo sportello postale di Pontassieve. Questo importante servizio è il risultato di una collaborazione sinergica e di grande valore tra Poste Italiane e questura, per offrire un servizio più vicino ai cittadini, rapido ed efficiente". il questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli ha sottolineato che il progetto Polis "costituisce un efficace, concreto e strutturato esempio di prossimità ai cittadini che potranno ricevere il passaporto senza recarsi in questura. Da oggi il progetto sarà attivo anche nella provincia di Firenze e rappresenta un importante e vantaggioso strumento per la nostra comunità". Effettuare la richiesta è semplice. Previa prenotazione online, basterà consegnare all'operatore dell'ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato direttamente a casa del richiedente.