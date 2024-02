Il parco di tulipani resta senza fiori. Rubati i bulbi piantati nell’area

Il tappeto di tulipani che, la prossima primavera, dovrebbe ricoprire un’ampia area di Calenzano rischia di mostrare qualche desolante vuoto. È lo stesso Comune di Calenzano infatti, a far sapere, dalla propria pagina Facebook, che in più occasioni alcune persone avrebbero sottratto dall’area verde di via del Molino grandi quantità dei circa 30mila bulbi messi a dimora, tra dicembre e gennaio scorsi, nell’ambito del progetto "Wander and Pick" promosso dall’associazione Le Tribù della terra Pacme ong: "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di residenti in zona che ci riferivano questa spiacevole situazione – conferma infatti l’assessore all’Ambiente Irene Padovani –. Non è possibile, al momento, quantificare i bulbi asportati, nel pomeriggio, in pieno giorno, ma, a quanto ci è stato comunicato, è stata vista più di una persona che si è presentata anche con borse. Fra l’altro la porzione di terreno dove i bulbi sono stati piantati non è assolutamente isolata: si trova in area urbana e in mezzo alle abitazioni ma questo, evidentemente, non ha costituito un deterrente". Il problema è che i bulbi non potranno essere ripiantati: "Non siamo più in tempo – conferma Padovani – perché il progetto, che coinvolge non solo Calenzano ma anche diversi altri Comuni dell’area fiorentina, prevede la fioritura di tutti i tulipani intorno al 30 marzo. Solo a questo punto potremo valutare l’entità del danno . Fra l’altro si tratta di una azione davvero incomprensibile oltre che brutta visto che, dopo la fioritura, si potranno fare passeggiate nell’area dove i tulipani potranno essere acquistati a un euro e i bulbi addirittura a 50 centesimi. Da parte nostra intensificheremo l’attenzione ma l’appello a chi abita nella zona del Molino è quello di darci una mano a tenere d’occhio il campo ed eventualmente segnalare tempestivamente ulteriori sottrazioni".