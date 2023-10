Il parco del museo Ginori festeggia 500 giorni

Il parco del Museo Ginori festeggia i primi 500 giorni di riapertura. Da quando cioè, nel maggio 2022, il museo riaprì i cancelli del suo giardino, dopo averlo sottratto allo stato di abbandono in cui versava dal 2014, in seguito al fallimento della Richard-Ginori e alla conseguente chiusura del museo che, ancora, permane. A farsi carico della potatura e della messa in sicurezza del giardino fu la Fondazione Museo Archivio Richard-Ginori della Manifattura di Doccia, ma l’apertura è stata poi possibile soprattutto grazie alla dedizione dei volontari delle associazioni del territorio che, a turno, oggi aprono e chiudono ogni giorno i cancelli del giardino: Anteas, Associazione anziani, Auser, Cai, La Racchetta, Pro loco e Sms Richard-Ginori. Soggetti che proseguiranno con il loro impegno, ma che lanciano, insieme, un appello per coinvolgere nuovi volontari in questa e in tante altre attività a beneficio del territorio. Il giardino del Museo Ginori, cui si accede da viale Pratese 3, è aperto tutti i giorni (tranne che ad agosto) in questi orari: nei mesi di marzo e di ottobre dalle 9 alle 18; da novembre a febbraio dalle 9 alle 17; da aprile a settembre dalle 8.30 alle 19.30.