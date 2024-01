Il paese piange. Giovanni . Oggi i funerali

Alla fine riuscirà a trovare pace nella sua terra del Chianti. Ad una settimana di distanza dal tragico incidente avvenuto sulla A7 Milano Genova, la magistratura genovese ha dato il nulla osta alla sepoltura di Giovanni Gallori. Così la salma potrà fare ritorno a San Pancrazio dove oggi alle 10 nella chiesa del paese si svolgeranno i funerali del giovane 21enne vittima del ribaltamento del Mercedes Vito. Con lui altri quattro amici, tutti feriti in forma più o meno grave. Andavano a sciare in montagna. A far sentire affetto e vicinanza alla mamma e al fratello che vive in Olanda, ad Amsterdam, ci sarà tutto il paese, gli amici, gli ex compagni della Sancascianese Ciclismo, ci saranno gli abitanti della Romola dove la famiglia viveva prima di trasferirsi a San Pancrazio.Si tratta di un ulteriore lutto in una famiglia già segnata dalla morte del babbo avvenuta quando Giovanni aveva soltanto 18 mesi.