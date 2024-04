Il padre della tecnologia moderna: l’inglese Alan Turing

Il padre dell’IA (intelligenza artificiale) è Alan Turing, genio inglese e fine studioso. Nella Seconda guerra mondiale fu assunto dai servizi segreti del Regno Unito perché capace di decifrare i codici tedeschi. Grazie al lavoro di Turing la guerra venne accorciata di 4 anni, con circa 14 milioni di vite risparmiate. Era appassionato di fisica, chimica, calcolo astronomico e scacchi. Il cinema, la letteratura, la musica e il teatro gli hanno dedicato numerose opere, come "The Imitation Game" e il romanzo "Enigma". C’è anche una scena del famosissimo film "Blade Runner" in cui uno dei personaggi viene sottoposto proprio a un test inventato da Alan, cioè un’IA per capire se si tratti di un umano o di un robot. Grazie a una sua idea nasce "The Bomb" ovvero "La Bomba"; questa macchina cerca tutti i codici nascosti e tutte le loro possibili decodifiche; presentò in Inghilterra il primo progetto di computer che non venne accolto per gli alti costi, ma continuò lo studio sulla relazione tra macchine e neurologia umana e nel 1950 pubblicò un articolo che inizia così:"Può una macchina pensare?". Morto suicida nel 1954, la sua fama è postuma. Il test di Turing: Turing si ispira a un gioco già esistente dove una persona deve indovinare chi è un uomo e chi è una donna solo comunicando, uno dei due deve ingannare colui che indovina e l’altro/a deve aiutarlo. Turing allora mette una macchina apposto di uno dei due individui che devono essere identificati; se l’essere umano indovina chi è l’uomo (impersonato dalla macchina) e la donna, allora la macchina dovrebbe essere considerata intelligente, perché indistiguibile da un altro essere umano.