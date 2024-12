Il nuovo questore: "Con le antenne sane intercettiamo i problemi"

FIRENZE

Sicurezza partecipata e prevenzione. Sono queste le priorità che guideranno il nuovo questore di Firenze Fausto Lamparelli. Ieri mattina, giorno del suo insediamento, Lamparelli è stato accolto sulla porta della questura dal suo predecessore, Maurizio Auriemma. Poi, sono iniziati i primi impegni isituzionali, ovvero gli incontri con le più altre cariche cittadine. Nella primissima mattina, l’incontro con la stampa.

"Per un funzionario di polizia lavorare a Firenze non solo è una responsabilità importante ma anche una sfida importante", ha dichiarato Lamparelli, che si è detto "onorato di venire a lavorare in una città importantissima, una delle più conosciute al mondo".

Riguardo al suo metodo di lavoro, ha ribadito il concetto di confronto con ogni componente della città, tenendo conto della forte vocazione turistica che la contraddistingue. "Sono fermamente convinto che un concetto ampio di sicurezza partecipata sia fondamentale per risolvere i problemi di una comunità e sarò aperto a tutti: ai partners istituzionali pubblici e privati e ai cittadini, singoli e associati".

Il nuovo questore di Firenze si affiderà alle "antenne sane" presenti nel tessuto cittadino per "intercettare" le problematiche, dalla microcriminalità fino alle infiltrazioni delle organizzazioni criminali.

Lamparelli, 60 anni, originario di Benevento, vanta una lunga esperienza a capo della Squadra mobiledi Ascoli Piceno, Latina, Bari, Genova e Napoli, dove ha collezionato numerosi successi nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso e la delinquenza comune.

Nel 2018 ha assunto l’incarico di Direttore del Servizio Polizia Scientifica e l’anno successivo quello di Direttore del Servizio Centrale Operativo.

Dall’ottobre 2023 è stato questore di Perugia.

Ieri, per Lamparelli anche la prima stretta di mano con la sindaca Sara Funaro. "Mi sembra che il questore abbia una grande attenzione alla collaborazione tra i livelli istituzionali, e voglia di lavorare per il nostro territorio e per dare risposte - ha detto Funaro -. Ci incontreremo più approfonditamente nei prossimi giorni per iniziare a impostare il lavoro insieme".

ste.bro.