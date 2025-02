Il nuovo comando è pronto. Domani il taglio del nastro

Prima presentazione ufficiale, in attesa dell’inaugurazione, per il nuovo comando della polizia municipale di Signa. Gli spazi di via Santelli (nella ex sede della Ausl), registreranno il taglio del nastro alle 10.30 di domani. La sede, appena restaurata, si articola in un totale di 500 metri quadrati e può contare su nuova strumentazione, un’armeria, un dispositivo Dae e nuovi ambienti di lavoro. "Già da martedì scorso – ha spiegato il comandante dei vigili di Signa, Fabio Caciolli – siamo operativi nella nuova sede, avendo già concluso tutte le procedure per il trasloco. Il nuovo comando è stato predisposto per accogliere venti agenti, dispone al momento di diciotto diverse postazioni di lavoro, un’armeria, la sala operativa e il centralino con la postazione di controllo di tutte le telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio. E poi gli spogliatoi, la sala riunione, i servizi igienici dotati di doccia e, nel piano semiinterrato, due locali che hanno accolto i faldoni dell’archivio. Tutto questo – ha aggiunto – ci consentirà di crescere non solo con l’organico, ma anche con l’implementazione di nuovi servizi".

"Al momento il nostro comando può contare su 12 agenti più il comandante – ha dichiarato il sindaco, Giampiero Fossi - ma il numero è destinato a crescere già dalle prossime settimane, visto che abbiamo in corso una procedura per l’arrivo di un nuovo agente".

Lisa Ciardi