Il noir di Stefano Soli: "Il quarto requisito" con la Tizi del "BarLume"

Un noir sorprendente, incalzante e teso, tutto al femminile. È "Il quarto requisito", romanzo di Stefano Soli (nella foto) edito da Sem. Cosa accade quando il pensiero architettonico incontra la passione e il crimine? È questo l’interrogativo alla base del romanzo che sarà presentato domani (ore 18.30) negli spazi della Feltrinelli di piazza Repubblica, ad ingresso libero fino a esaurimento posti. L’autore ne parlerà con la giornalista Letizia Cini, evento impreziosito dalle letture dell’attrice Enrica Guidi, la Tizi del "BarLume", che presterà la voce alle emozioni e agli stati d’animo delle protagoniste. Dapprima agente cinematografico, Soli, nato a Roma nel 1965 da mamma fiorentina, lavora come sceneggiatore per la lunga serialità televisiva e realizza corti e documentari. L’esordio come produttore avviene nel 2005 con il corto "Giorno 122", lavoro presentato al festival di Venezia e successivamente sviluppato in un lungometraggio terminato nel 2012, poi trasformato anche in un libro per l’esordio letterario di Soli.