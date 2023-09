Il movimento equivale a libertà

Diceva Aristotele “La vita è nel movimento”, inteso come libertà del corpo e della mente. All’interno della nostra struttura fisica composta di varie cellule, tessuti e organi, nulla è completamente immobile: il cuore batte, i polmoni si gonfiano e sgonfiano, lo stomaco si contorce. l’intestino si allunga e si accorcia in una incessante attività. Muovere i muscoli facilita la riduzione della pressione arteriosa e il controllo dei livelli di glicemia , previene le malattie metaboliche, cardiovascolari e neoplastiche, contribuisce a ridurre il grasso in eccesso. Mantenersi in movimento quindi, ci permette di vivere meglio e più a lungo e diventa ancora più importante nell’età avanzata perché garantisce all’anziano quella autonomia e qualità di vita che costantemente cerchiamo per tutta l’esistenza. Il movimento non necessariamente richiede spostamenti materiali. Vive anche in altre parti distinte dal corpo come quelle spirituali che necessitano per essere attivate di una forte carica emotiva e forte consapevolezza. Il movimento dell’anima per esempio è quello che tende verso il bene e considera il male tutto ciò che impedisce il bene, è vita e riguarda le scelte personali, è passione, coraggio, voglia di progredire che cura l’ impegno a trasformare sogni e desideri in realtà, è la spinta verso qualcosa di desiderato. Quando manca tutto questo, viene meno anche il desiderio di mettersi in gioco e di spendersi per cambiare la propria condizione fisica, spirituale e sociale rischiando di perdere la coscienza di sè stessi e dei propri limiti. Il movimento quando risente delle emozioni si arricchisce di forme e significati diversi e permette al soggetto di rivelare la propria voglia di vivere e realizzarsi. Molto spesso oggi siamo presi dall’orgoglio delle proprie capacità, mossi dalla brezza leggera della superficialità, pensiamo di essere padroni delle nostre vite e non lo siamo. Le uniche cose che possiamo controllare sono marginali rispetto a tutto il resto. La differenza tra la vita e la morte è quindi nel movimento. L’amore è movimento : intorno a lei che arriva tutto si muove, collane, orecchini, scollature, carne. Qualcuno ha detto che “ Le passioni degli uomini sono come i venti, mantengono in movimento ogni cosa, anche se spesso causano uragani “.