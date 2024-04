Il ’Moby Dick’ di Roberto Abbiati

È ispirato a ’Moby Dick’ di Melville lo spettacolo ’Una tazza di mare in tempesta’ di Roberto Abbiati che oggi e domani, al Teatro di Fiesole, chiude la ’Primavera Fiesolana’. Ispirandosi alle illustrazioni del libro di Matteo Codignola ’Un tentativo di balena’ l’attore, musicista e illustratore trasporta liberamente la sua versione del capolavoro di Melville, nel cuore di una nave. Particolare la messa in scena: lo spettacolo si svolge all’interno di una baleniera, ha una durata di 20 minuti e viene proposto in quattro repliche per sera (ore 19,30, 20,15, 21 e 21,45) per un massimo di 15 spettatori.