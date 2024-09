Il mister salta dalla panchina per atterrare il bomber avversario

PONTASSIEVE (Firenze)

Mancava solo questo in un campo di calcio. Gli spettatori privilegiati, quelli di Pontassieve-Subbiano, Promozione Toscana girone C. Verso il 44’ del primo temp Cragno del Pontassieve lancia l’attaccante Bourezza in contropiede. Il bomber riceve palla vicino alla panchina avversaria, da dove salta in piedi l’allenatore Alessio Guidotti, aretino, che entra in campo, torna per un attimo giocatore, fa cinque metri in avanti e stende Bourezza con un calcio. L’arbitro Rinaldi di Empoli lo ha espulso. Un episodio così incredibile che ha condizionato poi il resto della gara, finita 0-0 ma con evidente nervosismo da parte di Pontassieve e Subbiano. Toccherà attendere giovedì per sapere quali provvedimenti prenderà il giudice sportivo su Guidotti.