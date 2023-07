Il miglior lampredotto è qui Parola del Gambero Rosso

di Leonardo Bartoletti

Il Gambero Rosso incorona "A pancia piena" campione dello street food toscano. L’attività di Sieci di Yuri Ronchi e Emanuele Nenci entra così nella guida del Gambero Rosso che contiene le venti eccellenze - una selezionata per ogni Regione - dello street food nazionale. Una vera soddisfazione per i ragazzi della Valdisieve, nell’ambito della nuova edizione della prestigiosa guida. Una vera e propria mappa che orienta i lettori curiosi tra le antiche tradizioni gastronomiche italiane ed i progetti più innovativi del settore.

Tante le sfaccettature del cibo di strada, contenute in questa guida, ormai un best-seller per gli amanti del cibo, dove trovano spazio le attività che vanno dai chioschi ai mercati rionali, dalle friggitorie ambulanti alle osterie vecchie e nuove, passando per le sempre più eccellenti declinazioni dello street food dal mondo. Nella guida 2024 la Toscana sarà rappresentata da "A pancia piena" di Yuri Ronchi e Emanuele Nenci. Un riconoscimento che premia un lavoro portato avanti da anni da questi due giovani imprenditori che hanno saputo cogliere le novità, le tendenze moderne coniugandole con la tradizione, la qualità dei prodotti, (quasi sempre locali), e miscelate con la gentilezza e la simpatia di uno staff che serve da sempre col sorriso e che ha saputo rivisitare al meglio il cibo di strada.

"Un premio che ci riempie di orgoglio – raccontano Yuri e Emanuele - e che ripaga vent’anni di lavoro che ci ha visto crescere e diventare una realtà popolare, apprezzata soprattutto dalla gente che ci ha scelto, ci sceglie e, speriamo, anche in futuro ci sceglierà ancora per la nostra semplicità che non rinuncia alla qualità". A Yuri e Emanuele ed all’intero Staff di "A pancia piena" arrivano anche le congratulazioni da parte dell’Amministrazione. Nella speranza che sempre più persone possano fermarsi alla rotonda di Sieci per gustare tutta la loro offerta.