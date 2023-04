Il mercato contadino si estende e cambia location

Il successo del mercato contadino porta l’amministrazione a trovargli una nuova casa: non più in piazza della Fattoria, dal nome evocativo dove è stato ospitato finora, ma nel parcheggio di piazza Polonia, tra via della Comunità europea e via Romania. Una nuova collocazione in una zona vicina al centro di Figline ma facilmente accessibile anche in macchina, con parcheggi gratuiti a disposizione e anche un orario più favorevole per chi lavora: dal ‘vecchio’ orario del mattino, da lunedì prossimo si svolgerà dalle 15 alle 19 nel periodo tra ottobre e maggio e dalle 16 alle 20 da giugno a settembre. Sarà sempre il lunedì. Non cambia tipologia di espositori-venditori: sono i produttori delle aziende agricole del Valdarno che propongono i propri prodotti a chilometro zero tra frutta e verdura di stagione, fresche o trasformate, ma anche olio, vino, miele, riso, pasta, uova, latte e formaggi, cereali e legumi, pasta, fiori e piante. Il mercato contadino è nato come un esperimento: inaugurato nel maggio del 2022, doveva terminare con l’inizio di questo 2023, ma poi è stato prorogato per almeno un altro anno. "Il successo è stato tale - spiega l’assessore all’Agricoltura di Figline Incisa Paolo Bianchini (foto) – da confermare quanto forte fosse la richiesta di un’iniziativa del genere che unisce la riscoperta delle produzioni locali con l’educazione alimentare anche attraverso incontri, degustazioni e attività didattiche". In questo primo anno di attività, il mercato e i suoi espositori si sono saputi adattare e trasformare, "entrando a far parte delle abitudini di tanti cittadini. La nuova sede, individuata dopo un confronto con gli operatori, permetterà di raggiungere ancora più persone, continuando a garantire un rapporto diretto tra produttore e consumatore" conclude Bianchini.

Manuela Plastina