Il mercato anti degrado. Shopping sotto la ruota: "Così rilanciamo il parco"

FIRENZE

Un bel sole, banchi qualificati, una grande affluenza di cittadini. Il mercato “anti degrado“ delle Cascine ha funzionato. Ne è convinto anche l’assessore al commercio Giovanni Bettarini, che si è fatto pure lui un giro tra i vialetti durante il Fierone di Natale. "Tante persone, tanti operatori, Assidea ha fatto un ottimo lavoro. Un presidio che si coordina bene con la nuova ruota (che si accende venerdì, ndr), l’esperimento ha funzionato e penso proprio che potremo ripeterlo", il suo commento.

Insomma, stavolta il parco finisce sulle cronache cittadine ma non nelle pagine della “nera“. Le “solite“ immagini di spaccio, furti, rapine sono state scacciate da frotte di fiorentini che hanno letteralmente preso d’assalto il viale Lincoln. A piedi, in bici o in tramvia per curiosare tra i 165 banchi ma non solo.L’associazione Assidea aveva pensato anche a una serie di eventi d’animazione per affiancare lo shopping.

Soddisfatto il presidente Alessio Pestelli: "Grande soddisfazione per la riuscita, oltre ogni rosea aspettativa - dichiara -. Abbiamo viste tante persone che solitamente non frequentano i mercati e che invece stavolta hanno deciso di riappropriarsi di uno spazio tanto caro per i fiorentini e hanno trovato un’offerta di qualità. Questa è la direzione sulla quale vogliamo proseguire e su questo ci stiamo confrontando con l’amministrazione. Ci ha fatto piacere la visita dell’assessore Bettarini, il rapporto di collaborazione vogliamo continuare ad averlo perché è fondamentale, da parte nostra, che il modello organizzativo sia questo: qualità e spazi vitali per la collettività". All’evento ha partecipato con i propri volontari anche la Misericordia di Campi Bisenzio, che ha offerto un presidio sanitario.