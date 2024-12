Il materiale di Alia in tabaccheria

Funziona il ritiro dei materiali per la differenziata in tabaccheria. Il servizio è stato predisposto da Alia, l’azienda che gestisce il servizio rifiuti in 58 Comuni della Toscana centrale. Il piano riguarda 42 comuni del bacino d’utenza, e Scandicci in particolare dove hanno aderito 8 tabaccai: Barzagli, via Roma 216; Bellosi, via Pisana 124; Caverni via dei Rossi 53G; Chellini, via Roma 72; Gianassi, via San Colombano 116; Lancioni, via Ponchielli 54; Spinelli, via San Vartolo in Tuto 15; Vallarelli, piazza Togliatti 64.

Per i cittadini è possibile ritirare in negozio il materiale per la raccolta differenziata, oltre che presso i consueti sportelli territoriali. Si tratta in particolare dei sacchi azzurri per gli imballaggi, sacchi sanitari per pannolini e pannoloni e chiavette digitali.

Per utilizzare questo servizio i cittadini devono semplicemente presentarsi nelle tabaccherie aderenti muniti di un documento di identità e del codice utenza, codice che è reperibile nella sezione account del proprio profilo sull’applicazione dell’azienda, Aliapp, oppure nella seconda pagina della bolletta cartacea.

Questa nuova modalità di distribuzione rappresenta un’importante semplificazione per le famiglie, che possono così gestire con maggiore efficienza la raccolta differenziata dei rifiuti.