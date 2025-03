Il marzo di San Salvi. I Chille in seminario nel nome dell’arte

Continuano a marzo gli appuntamenti di un 2025 veramente straordinario per i Chille de la Balanza e San Salvi. Almeno tre i momenti da non perdere in un mese che vede la compagnia diretta da Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza impegnata anche fuori dalla residenza storica nell’ex-manicomio fiorentino.

Da martedì 11 a giovedì 13 marzo si svolgerà il seminario tematico rivolto ai partecipanti al Bando Spacciamo culture interdette. Tante le candidature arrivate a casa Chille: ben 67 tra giovani creativi e attrici-attori/danzatrici-danzatori, tutti under 35. Nei tre giorni del seminario i 25 selezionati nel primo gruppo, provenienti da Accademia Belle Arti e Dipartimento di Architettura, incontreranno testimoni di San Salvi e del superamento del manicomio (1970 – 1998) ed Artisti-Docenti particolarmente esperti nella realizzazione di creazioni site-specific.

Tra essi segnaliamo Donatella Lippi, Patrizia Meringolo, Mariella Orsi e ancora Elisa Caruso, Alberto Ghezzi y Alvarez, Giuseppe Lotti, Edoardo Malagigi, Angela Nocentini e Robert Pettena. Il progetto – che si concluderà nell’omonimo Festival a maggio nei giorni della legge Basaglia – ha l’esplicito obiettivo di accompagnare la rigenerazione di San Salvi, oggi in atto. Ad apertura del seminario Nicola Paulesu, assessore al Welfare, porterà il saluto del Comune di Firenze.

Martedì 18 marzo alle 21, con ingresso gratuito ma prenotazione vivamente consigliata, ci sarà un piccolo-grande evento: la presentazione del bel libro ’L’impossibile diventa possibile’, il cui sottotitolo è la nuova vita degli ex-manicomi italiani. La quarta di copertina del libro - curato da Giulia Galeotti responsabile delle pagine culturali de ’L’Osservatore Romano’ recita: "Pensare a una comunità come luogo di ascolto, accoglimento e possibile reinserimento: il grimaldello è partire dalla relazione".

Maggiori informazioni sono su www.chille.it o per tel/whatsapp al 335 6270739.

Maurizio Costanzo