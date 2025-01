Il manifesto psichedelico dei ’Post Nebbia’ sbarca al Viper Theatre

Una band simbolo della nuova scena musicale veneta fa capolino venerdì (ore 21) al Viper Theatre di Firenze. Si chiamano Post Nebbia e presentano in concerto il nuovo album ’Pista Nera’, pubblicato recentemente da Dischi Sotterranei. Il quartetto padovano guidato dal frontman Carlo Corbellini, stavolta innesta su una base psych rock, suggestioni punk, echi di krautrock, note dark, afflati di desolazione padana e persino pennellate del sound brasiliano degli anni ’60/’70. Musica varia, intensa e di grande carattere che permette alla band alternative indie di essere assolutamente riconoscibile nel disegnare un nuovo caleidoscopio di generi e influenze. Stavolta il gruppo privilegia quei suoni abrasivi e spigolosi che sembrano fatti apposta per scatenare il pubblico dal vivo. Lo faranno anche a Firenze mischiando i migliori vecchi pezzi con i nuovi, che sembrano incanalati in una ’Pista Nera’ di energia. Un modo diverso per suonare il quotidiano, per cantare, con consapevolezza, la fine della giovinezza di quattro ragazzi che hanno dato vita a una band alternativa ma di spessore.

G.Ball.