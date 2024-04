Il Maggio riaccende motori e sogni. Dalla Parietti a Sangiuliano. Red carpet per la Prima di Fuortes

Nell’atmosfera magica del Maggio una prima nella prima: stretta di mano e bacio tra Sara Funaro ed Eike Schmidt, i due principali candidati alla poltrona più importante di Palazzo Vecchio. Si è aperto l’86esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino, il primo targato Carlo Fuortes. E il concerto inaugurale, diretto dal maestro Daniele Gatti, diventa un’occasione mondana ma anche politica, tanto che sul red carpet sfilano personaggi tv come Alba Parietti - abito lungo, scintillante e con un super spacco - e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, pronto a stare vicino anche economicamente al Maggio. Tra le prime ad arrivare è Cesara Buonamici: tailleur nero, camicia bianca, capelli al vento per la conduttrice del Tg5 che insieme al marito Joshua Kalman, a Luca Pontello con la moglie Ornella, si concede ai fotografi. Rosso fuoco, invece, l’abito lungo della pianista pratese Giulia Mazzoni. Non manca ’l’eleganzissima’ Drusilla che nei panni di Gianluca Gori evita i flash di rito. Passerella e foto di rito per Margherita Cassano, la prima donna presidente della Corte di Cassazione, che arriva insieme al magistrato Paolo Piras e all’amica e collega avvocato, Titta Meucci. Nella lunga parata di vip, anche l’imprenditore fiorentino Mario Luca Giusti con la moglie Mafalda di Savoia Aosta, l’editore Mario Curia, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Bernabò Bocca con la moglie Chiara Geronzi, il direttore del Museo del Novecento Dario Risaliti. Non mancano il vicepresidente del Consiglio d’indirizzo del Maggio Valdo Spini con consorte, l’altro vicepresidente, notaio Gennaro Galdo, i consiglieri Antonella Giachetti e Sandro Rogari, ma anche il maestro Zubin Mehta e l’arcivescovo cardinale Giuseppe Betori. A fare gli onori di casa il sovrintendente Carlo Fuortes: "E’ una ripartenza dopo un periodo difficile ma è una ripartenza nel migliore dei modi, con tutte le istituzioni che ci aiutano in questo progetto". L’ex ad Rai guarda al futuro con ottimismo: "Il Maggio è un teatro fantastico, finora utilizzato relativamente. Spero in un futuro molto più solido e di grandi successi. Il Maggio e Firenze sono indissolubilmente legati ed è ovvio che il Maggio, una parola forte, userà anche tutta la città".

Tra i politici, il governatore della Toscana Eugenio Giani appare entusiasta: "Tutti insieme qui in un gioco di squadra per rilanciare questo Teatro che è la massima istituzione lirica e culturale italiana". Il sindaco Dario Nardella arriva con la moglie, un’elegantissima Chiara Lanni: giacca e pantolani neri, sandalo aperto con tacco e pochette Valentino. Non è da meno la candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro: tailleur nero e scarpe décolleté blu elettrico.

A pochi minuti dall’inizio del concerto ecco il candidato sindaco del centrodestra Eike Schmidt. I due non vogliono parlare di politica, almeno "per questa sera". Ci pensa, però il ministro Sangiuliano ad affrontare il tema elezioni comunali: "Noi abbiamo tantissimi funzionari del nostro ministero che sono in aspettativa per fare i sindaci, gli assessori. Nel caso di Eike Schmidt lui consacra lo spirito europeo" dice Sangiuliano, ricordando che "l’alternanza è il sale delle democrazie". Parole che ovviamente fanno piacere all’ex direttore degli Uffizi, che racconta un aneddoto: "Ma mi ha reso più felice il fatto che ho preso un taxi e il tassista mi ha voluto stringere la mano, e non voleva essere pagato per il suo servizio. Fantastico ricevere certi apprezzamenti da persone insospettabili, è commovente".